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Российские средства ПВО сбили 10 украинских дронов в четырех регионах

МО РФ сообщило о 10 сбитых дронах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

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Валентин Капустин/РИА Новости

За минувшие сутки силами противовоздушной обороны России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях сбиты десять украинских беспилотников. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 13 ноября 2023 г.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Райгородка, Сергеевка Луганской Народной Республики, Спорное, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новое Запорожской области, Новые Лагери Херсонской области», — сообщает Минобороны.

На Херсонском направлении войска РФ нанесли комплексное огневое поражение, в результате чего противник потерял до 60 военнослужащих, два пикапа и две гаубицы «МСТА-Б».

В свою очередь, оперативно-тактическая и армейская авиация вкупе с беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией Российской Федерации нанесла урон живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах.

Кроме того, на Донецком направлении Вооруженные силы РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 28-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Раздоловка и Богдановка Донецкой народной республики.

13 ноября Министерство обороны России прокомментировало ситуацию с появлением в агентствах сообщения о «перегруппировке российских войск».

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