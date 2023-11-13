Российские военные за минувшие сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщается в официальной сводке Министерства обороны РФ.

В заявлении указано, что в боях принимали участие подразделения «Южной» группировки войск. При этом сражения произошли вблизи населенных пунктов Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР) и Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР).

«Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 28-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны», — подчеркнули в министерстве.

По данным ведомства, перечисленные украинские отряды находились в районе донецких населенных пунктов Раздоловка и Курдюмовка. Более того, бойцов ВСУ заметили недалеко от населенного пункта Богдановка в том же регионе.

В результате боевых столкновений украинские войска потеряли до 205 солдат. Также военным Вооруженных сил РФ удалось вывести из строя две бронированные машины и уничтожить два пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

13 ноября военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что российские солдаты перехватили инициативу на линии соприкосновения в районе города Авдеевки. По его словам, отряды ВСУ все еще пытаются организовывать атаки на Донецком направлении. Однако украинские войска несут большие потери, и многие бойцы утратили веру в победу.

Ранее военные ВСУ пожаловались на проблемы с оснащением личного состава в зоне боевых действий.