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Двух жителей Украины задержали за разговоры по телефону

Сотрудники СБУ задержали двух человек за разговор по телефону

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали двух украинцев за телефонный разговор в Киеве и Черкассах. Об этом сообщает Telegram-канал офиса генерального прокурора страны.

Отмечается, что задержанные местные жители оправдывали действия России на Украине. Киевлянина и 62-летнюю жительницу Черкасс заключили под стражу. Силовики изъяли у них мобильные телефоны, футболку с изображением президента РФ Владимира Путина, другую российскую символику, а также оружие и патроны к нему.

«По данным следствия, 62-летняя подозреваемая в течение сентября-октября 2023 года в телефонных разговорах со своими знакомыми оправдывала российскую агрессию», — говорится в сообщении.

Кроме того, 62-летняя женщина также распространяла информацию о движении, перемещении и размещении украинских войск.

До этого ФСБ арестовала жителя Дивногорска Красноярского края по подозрению в передаче Службе безопасности Украины информации о месторасположении российских воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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