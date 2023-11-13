Провал украинского контрнаступления может обернуться для Киева хаосом. Об этом пишет польское издание Do Rzeczy (DR).
По словам автора, Запад с начала российско-украинского конфликта утверждал, что Москва скоро проиграет, но этого так и не произошло.
«Куда делись все эти эксперты, которые непрерывно пророчествовали (о победе Украины. — «Газета.Ru») еще несколько месяцев назад?» — отметил автор.
Он добавил, что сегодня ситуация складывается так, что контрнаступление Украины провалилось, несмотря на сотни миллиардов долларов и евро поддержки, а главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал, что конфликт зашел в тупик.
До этого бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) заявил о конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и вооруженными силами страны.
Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.