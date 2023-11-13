В Курской области беспилотник сбросил взрывное устройство в районе села

Взрывное устройство сброшено с украинского беспилотника в районе села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате сброса взрывного устройства осколочные ранения получил один человек. Его доставили в больницу в состоянии средней степени.

В настоящее время врачи оказывают ему всю необходимую помощь, подчеркнул Старовойт.

11 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ в течение суток выпустили более 200 снарядов по хутору Старый в Волоконовском районе, шесть украинских БПЛА были сбиты.

До этого Украина пригрозила ответными ударами по энергетической инфраструктуре России.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.