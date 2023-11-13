Израиль объявил паузу в боевых действиях в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостановила боевые действия в городе Рафах на юге сектора Газа на четыре часа, будет открыт гуманитарный коридор. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри в соцсети Х.

«Сегодня мы осуществим тактическую приостановку военных действий в течение дня, а именно с десяти часов утра до двух часов дня (с 12:00 до 16:00 мск) в гуманитарных целях в городе Рафах в районе к западу от Салаха», — написал он.

Эдри также рассказал, что безопасный проход остается открытым с 09:00 до 16:00 для гуманитарных целей через Салах ад-Дин.

Он добавил, что если члены ХАМАС попытаются помешать передвижению мирных граждан, то им необходимо связаться с ЦАХАЛ.

13 ноября премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе призвал открыть между Кипром и сектором Газа морской гуманитарный коридор.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.