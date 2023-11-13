В Ростехе отметили возросший интерес к военной технике РФ за границей

Спрос на российскую военную технику, которая сумела зарекомендовать себя во время спецоперации на Украине, увеличился за рубежом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Ростеха Сергея Чемезова.

«Да, конечно. Интерес большой», — ответил Чемезов на соответствующий вопрос журналиста.

Он добавил, что военные, которые используют технику в зоне СВО, встречаются с инженерами и конструкторами Ростеха и отмечают достоинства и недостатки вооружения. По словам Чемезова, пожелания военнослужащих специалисты учитывают, что проявляется в регулярной модернизации техники.

До этого стало известно, что в России началась подготовка к производству истребителей пятого поколения Checkmate. Первый образец планируют выпустить к 2025 году. Предполагается, что машина будет востребована в арабских странах, Индии и Вьетнаме, в первую очередь из-за дешевизны. Самолет может стать альтернативой более дорогим F-35 и J-31.

Ранее в России создали авиаракету нового поколения.