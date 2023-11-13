Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ростехе отметили возросший интерес к военной технике РФ за границей

Чемезов: интерес к военной технике РФ вырос за рубежом

close
100%
РИА Новости

Спрос на российскую военную технику, которая сумела зарекомендовать себя во время спецоперации на Украине, увеличился за рубежом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Ростеха Сергея Чемезова.

«Да, конечно. Интерес большой», — ответил Чемезов на соответствующий вопрос журналиста.

Он добавил, что военные, которые используют технику в зоне СВО, встречаются с инженерами и конструкторами Ростеха и отмечают достоинства и недостатки вооружения. По словам Чемезова, пожелания военнослужащих специалисты учитывают, что проявляется в регулярной модернизации техники.

До этого стало известно, что в России началась подготовка к производству истребителей пятого поколения Checkmate. Первый образец планируют выпустить к 2025 году. Предполагается, что машина будет востребована в арабских странах, Индии и Вьетнаме, в первую очередь из-за дешевизны. Самолет может стать альтернативой более дорогим F-35 и J-31.

Ранее в России создали авиаракету нового поколения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий