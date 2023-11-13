ЦАХАЛ ударил по позициям в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по позициям на юге Ливана в ответ на минометный обстрел израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Отмечается, что сигнал тревоги прозвучал в районе поселка Горнот-ха-Галиль на севере Израиля. Там зафиксировали два минометных пуска с территории Ливана, снаряды упали на открытой местности. Люди не пострадали.

«Артиллерия ЦАХАЛ наносит удары по источникам обстрела», — указано в сообщении.

Кроме того, израильские военные в ночь на 13 ноября обнаружили вооруженный отряд боевиков на ливанской территории и атаковали его.

Днем с территории Ливана в сторону района Нетуа на севере Израиля была запущена противотанковая ракета. ЦАХАЛ в ответ открыл огонь.

Накануне исполняющий обязанности министра социальных дел ливанского правительства Гектор Хаджар заявлял, что Израиль ведет войну на истощение на юге Ливана, которая приведет к прекращению экономической и социальной жизни.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.