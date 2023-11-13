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Эксперт допустил снижение активности боевых действий в зоне спецоперации

Военный эксперт Кнутов допустил снижение активности боевых действий в зоне СВО

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Gleb Garanich/Reuters

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) может быть снижение интенсивности боевых действий из-за сокращения использования беспилотных летательных аппаратов в связи с ухудшением погодных условий. Об этом военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов сказал в интервью «Ленте.ру».

По его словам, вначале дожди приведут к снижению интенсивности боев. В таких условиях беспилотники летать не могут, вследствие этого затрудняются разведка, корректировка огня артиллерии. В плохую погоду могут летать только дроны самолетного типа благодаря своему герметичному корпусу, специальному стеклу. Однако такой вид устройств очень дорогостоящий, поэтому их применение ограничено.

По мере того, как дождей будет все меньше, а земля начнет промерзать, у бойцов появится возможность наступления и маневрирования, отметил Кнутов. Также снова актуальным станет использование БПЛА для осуществления разведки и корректировки огня.

В приоритете в итоге окажется тот, у кого будет больше дронов и на чьей стороне преимущество артиллерии, подытожил эксперт.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.

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