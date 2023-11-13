Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Палестинский Красный полумесяц рассказал о ситуации вокруг больницы «Аль-Кудс» в Газе

Красный полумесяц: пациентов больницы «Аль-Кудс» в Газе готовят к эвакуации

close
100%
Israeli Defense Forces/Reuters

Палестинский Красный полумесяц сообщил, что из больницы «Аль-Кудс» готовится эвакуация пациентов и персонала. Об этом говорится в сообщении организации в соцсети X (бывший Twitter).

Отмечается, что эвакуацию готовят на фоне продолжающихся бомбардировок.

«Бомбардировка продолжается, пока в больнице идут приготовления к эвакуации пациентов и их семей, а также медицинского персонала», — говорится сообщении.

Также в Красном полумесяце сообщили, что больница «Аль-Кудс» окружена танками и военными Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

До этого израильские танки произвели обстрел больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа, где укрываются порядка 14 тысячи человек.

7 ноября военные Армии обороны Израиля также нанесли удар по зданию, которое находится рядом с больницей «Аль-Кудс».

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий