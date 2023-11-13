Палестинский Красный полумесяц рассказал о ситуации вокруг больницы «Аль-Кудс» в Газе

Палестинский Красный полумесяц сообщил, что из больницы «Аль-Кудс» готовится эвакуация пациентов и персонала. Об этом говорится в сообщении организации в соцсети X (бывший Twitter).

Отмечается, что эвакуацию готовят на фоне продолжающихся бомбардировок.

«Бомбардировка продолжается, пока в больнице идут приготовления к эвакуации пациентов и их семей, а также медицинского персонала», — говорится сообщении.

Также в Красном полумесяце сообщили, что больница «Аль-Кудс» окружена танками и военными Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

До этого израильские танки произвели обстрел больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа, где укрываются порядка 14 тысячи человек.

7 ноября военные Армии обороны Израиля также нанесли удар по зданию, которое находится рядом с больницей «Аль-Кудс».

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.