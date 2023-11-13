Здание ООН в секторе Газа повреждено в результате ударов

Здание Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в городе Рафах в секторе Газа повреждено в результате израильских ударов. Об этом сообщается в аккаунте агентства в соцсети Х.

«Вчера гостевой дом БАПОР в Рафахе, к югу от сектора Газа, получил три прямых попадания в результате морской бомбардировки израильских сил», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что это здание стало одним из 60 объектов ООН, поврежденных за последний месяц.

Этот обстрел является еще одним свидетельством того, что нигде в секторе Газа не безопасно, подчеркнули в БАПОР.

13 ноября Минздрав России сообщил, что среди 70 эвакуированных из сектора Газа россиян есть беременная женщина и 27 детей.

11 ноября постпред Израиля обвинил сотрудников БАПОР в членстве в ХАМАС.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.