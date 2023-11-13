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Недалеко от военной базы США в Сирии произошли взрывы

Sham FM: два взрыва произошли в районе американской базы на востоке Сирии

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Hussein Malla/AP

Два взрыва прогремели в районе военной базы, которая принадлежит Вооруженным силам США, рядом с городом Румейлан на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает радиостанция Sham FM.

По информации радиостанции, база была атакована двумя беспилотными летательными аппаратами. Информация о причиненном ущербе пока отсутствует.

До этого «Исламское сопротивление Ирака» заявило, что атаковало военную базу Соединенных Штатов «Грин-Вилладж» в Сирии.

Ночью также сообщалось, что по американской базе на месторождении «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор в восточной части Сирии нанесли ракетный удар. Кроме того, беспилотные летательные аппараты атаковали американскую военную базу в сирийском «Аш-Шаддади».

10 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США ответят на удары по американским базам на Ближнем Востоке в «удобное время».

Соединенные Штаты имеют на территории Сирии 24 военных базы и четыре пункта.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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