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Белгородский губернатор рассказал о нанесенных ВСУ ударах по региону за 12 ноября

Губернатор Гладков: за 12 ноября ВСУ обстреляли Щетиновку, Ближнее и Середу

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Антон Вергун/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал о нанесенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударах по региону за 12 ноября.

Он отметил, что по населенному пункту Щетиновка Украина выпустила один артиллерийский снаряд.

«Над селом Ближнее системой ПВО сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал глава региона.

По словам Гладкова, в результате атак ВСУ ни в одном из населенных пунктов пострадавших нет, разрушений зафиксировано не было.

Кроме того, в Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Середа.

«Установлено пять прилетов. Обошлось без пострадавших и разрушений», — добавил губернатор Белгородской области.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения, что ночью на границе диверсанты предприняли попытку прорваться на территорию региона.

12 ноября глава региона заявлял, что российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородским районом.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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