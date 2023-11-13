Глава Минпромторга рассказал, когда появится опытный образец истребителя Checkmate

Вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам, что опытный образец истребителя пятого поколения Checkmate может появиться до конца 2025 года, передает РИА Новости.

«Я рассчитываю, что это произойдет до конца 2025 года», — сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос.

Легкий тактический самолет (ЛТС) «Шах и Мат» (Checkmate) разрабатывается для возможного экспорта в страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Индию и в качестве предложения для ВКС России. Он был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021, а зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow.

До этого РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех» сообщало о начале подготовки к производству первых образцов Checkmate.

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