Стало известно число погибших израильских военных в Газе с начала наземной операции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что еще двое израильских военнослужащих погибли в боях на севере сектора Газа, передает газета The Times of Israel.

Всего число погибших солдат Армии Израиля в ходе наземной операции против палестинского движения ХАМАС достигло 44.

«Погибшие 28-летний майор и 21-летний штаб-сержант входили в состав бригады спецназа ЦАХАЛ», — отмечает издание.

Кроме того, газета сообщила, что еще один израильский военнослужащий «был серьезно ранен».

11 ноября Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по пяти тысячам целей в секторе Газа с начала наземных операций в анклаве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.