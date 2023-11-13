Минобороны: российский БПЛА уничтожил группу ВСУ на Артемовском направлении

Группа пехоты и грузовик Вооруженных сил Украины были уничтожены на Артемовском направлении российским дроном-камикадзе. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, передает ТАСС.

Российское Минобороны показало видео, на котором боец ВДВ запускает FPV-дрон и затем направляет его в украинский грузовик, на другом видео — дрон со взрывчаткой атакует группу военных ВСУ, находящуюся в укрытии.

В ведомстве добавили, что подразделения десантников успешно применяют беспилотники для уничтожения личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках, а также различной техники.

11 ноября журнал Fobres писал, что российские беспилотники «Ланцет» уничтожают бронетехнику украинской армии дронами с ударными ядрами. По словам автора статьи, ВСУ необходимо искать новые способы защиты своей техники, так как имеющиеся уже неэффективны.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.