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В Турции ситуацию с переговорами по заложником между Израилем и ХАМАС назвали сложной

РИА Новости: позиции Израиля и ХАМАС усложняют переговоры по заложникам

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Khalil Hamra/AP

Ситуация с переговорами по заложникам между Израилем и палестинским движением ХАМАС является очень сложной в связи с бескомпромиссной позицией сторон. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный дипломатический источник в Турции.

Собеседник агентства отметил, что активные посреднические усилия в этом процессе предпринимаются Катаром. Источник подчеркнул, что Анкара поддерживает связь.

«ХАМАС требует освобождения палестинцев, которые были арестованы Израилем на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, в первую очередь женщин и детей, у Израиля свои принципиальные условия. Очень сложно», — сказал он.

12 ноября представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявлял, что Израиль препятствует возвращению гражданских заложников из сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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