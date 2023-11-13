В Ираке заявили об атаке на базу США в Сирии

«Исламское сопротивление Ирака» заявило, что атаковало военную базу США «Грин-Вилладж» в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.

«Бойцы «Исламского сопротивления в Ираке» нанесли удар по американской оккупационной базе в «Грин-Вилладж» в глубине Сирии с помощью беспилотника», — говорится в сообщении.

США имеют на территории Сирии 24 военных базы и четыре пункта. В последнее время по ним наносятся ракетные удары, их также атакуют беспилотники.

Ночью сообщалось, что по американской базе на месторождении «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор в восточной части Сирии был нанесен ракетный удар. Кроме того, беспилотники атаковали военную базу США в сирийском «Аш-Шаддади».

10 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США ответят на удары по американским базам на Ближнем Востоке в «удобное время».

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.