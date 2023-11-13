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В результате ударов США по Сирии погибли не менее шести человек

Fox News: при ударах США по объектам КСИР в Сирии погибли не менее шести человек

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Reuters

По информации, полученной телеканалом Fox News от источника в Пентагоне, по меньшей мере шесть человек погибли в результате ударов США по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что американские войска нанесли удары по двум объектам иранского КСИР и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на обстрелы войск США на Ближнем Востоке.

Телеканал Fox News сообщает, что высокопоставленный источник в американском оборонном ведомстве подтвердил гибель по меньшей мере шести бойцов иранских формирований в результате атак США по базам Корпуса стражей исламской революции на Ближнем Востоке.

США обвиняют Иран и его союзников в обстрелах американских войск и военных баз в Ираке и Сирии. Это уже третий раз, когда США наносят ответные удары.

До этого было совершено нападение на американскую базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар, расположенной на западе Ирака. База подверглась минометному обстрелу, два снаряда упали на территории базы

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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