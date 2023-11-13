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В ЦАХАЛ назвали машины скорой помощи законными целями из-за перевозки в них бойцов ХАМАС

ЦАХАЛ заявил, что машины скорой помощи в секторе Газа являются законными целями

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Тарек Алиян/РИА Новости

Израильская армия (ЦАХАЛ) назвала законными военными целями машины скорой помощи в секторе Газа, так как радикальное палестинское движение ХАМАС использует их для перевозки оружия и боевиков. Об этом, ссылаясь на заявление ЦАХАЛ в социальной сети X, сообщает ТАСС.

По словам израильских военных, ХАМАС перевозит в автомобилях скорой помощи оружие и боевиков, чтобы маскировать их под гражданских лиц. ЦАХАЛ также утверждает, что больницы в секторе Газа на самом деле представляют из себя объекты террористической инфраструктуры. Это, считают в Израиле, противоречит международному праву и превращает машины скорой помощи в законные военные цели.

Ранее в палестинском движении ХАМАС назвали издевкой предложение Армии обороны Израиля о поставках топлива в больницу «Аш-Шифа». Отмечается, что предложенных ЦАХАЛ 300 литров топлива хватило бы «Аш-Шифе» на полчаса, что не смогло бы переломить ситуацию, но могло бы стать инструментом пропагандистской кампании Израиля.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

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