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Еще одна база США в Сирии атакована

Al Mayadeen: базу США в Сирии «Аш-Шаддади» атаковали беспилотники

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Базу США в Сирии «Аш-Шаддади» атаковали беспилотники. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

База «Аш-Шаддади» расположена на северо-востоке Сирии в провинсии Хасаке.

Отмечается, что удар нанесли «силы сопротивления», которые передали сотрудникам телеканала, что намеченные цели были поражены.

До этого телеканал Al Mayadeen сообщил об ударе по базе США в Сирии 15 ракетами. База расположена на месторождении нефти «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор в восточной части Сирии. Всего США располагают 24 базами в Сирийской Арабской республике.

27 октября президент США Джо Байден приказал ударить по объектам Ирана в Сирии в ответ на атаки против ВС США. При этом глава Госдепа США Энтони Блинкен подчеркнул, что США не желают войны с Ираном, но при атаке на американцев ответят.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

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