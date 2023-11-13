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Стало известно, что при ударе по базе в Сирии погибли военные США

Al Mayadeen: при ракетном ударе по базе США «Конико» в Сирии погибли военные

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Global Look Press

Американские солдаты погибли при ракетном ударе по базе США «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

«Среди американских военных есть погибшие <…>», — уточнили в сообщении.

Количество погибших военнослужащих телеканал не уточнил. Пентагон пока официально не подтвердил данную информацию.

До этого Пентагон подтвердил нанесение по приказу президента США Джо Байдена ударов по объектам в Сирии. По словам шефа Пентагона Ллойда Остина, атака стала ответом на продолжающиеся атаки на американских военнослужащих в Ираке и Сирии.

Накануне стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по объектам террористической инфраструктуры в Сирии в качестве ответного удара на атаку по Голанским высотам.

Ранее в Израиле зафиксировали обстрел со стороны Сирии.

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