Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорно заявил, что его страна намерена прекратить передачу оружия Украине из своих арсеналов. Заявление было сделано чиновником в эфире LCI.

«Мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда», — рассказал он.

По словам министра, вместо этого Киеву придется напрямую закупать вооружение у французских производителей.

Лекорно сообщил, что Франция непублично оказывает Украине значительную помощь, сосредоточившись на двух направлениях военных поставок: средства ПВО и транспортная техника.

8 ноября стало известно, Франция выделит дополнительные €200 млн для военной помощи Украине.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за военной промышленности.