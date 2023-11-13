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Франция планирует заставить Украину платить за поставки оружия

Министр обороны Лекорно: Франция прекратит опустошать свои арсеналы ради Украины

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Francois Mori/AP

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорно заявил, что его страна намерена прекратить передачу оружия Украине из своих арсеналов. Заявление было сделано чиновником в эфире LCI.

«Мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда», — рассказал он.

По словам министра, вместо этого Киеву придется напрямую закупать вооружение у французских производителей.

Лекорно сообщил, что Франция непублично оказывает Украине значительную помощь, сосредоточившись на двух направлениях военных поставок: средства ПВО и транспортная техника.

8 ноября стало известно, Франция выделит дополнительные €200 млн для военной помощи Украине.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за военной промышленности.

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