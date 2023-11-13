Эксперт Дандыкин заявил о перехвате российской армией инициативы в районе Авдеевки

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские войска перехватывают инициативу в боевых действиях в районе Авдеевки, сообщает газета «Известия».

По словам эксперта, после уменьшения в результате попыток проведения контрнаступления запасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), важно не дать возможность противнику закрепиться на оборонительных рубежах. Украинская армия еще пытается проводить атаки на Донецком направлении, но она на при этом несет большие потери.

Дандыкин отметил, что после ряда неудач ВСУ украинские отставные военные перестали верить в успех и заговорили о том, что надо признать то положение, которое сложилось сейчас. Он подчеркнул, что украинские бойцы начинают часто и весьма большим количеством, по половине взвода, сдаваться в плен.

Эксперт обратил внимание на то, что в районе Авдеевки идут серьезные бои, а Донецкое направление сейчас становится главным для российских военных.

Он подчеркнул, что необходимо также продолжать уничтожать склады, коммуникации и не давать ВСУ перебрасывать резервы на это направление. После авиационных и артиллерийских ударов российские войска должны перейти в наступление.

Дандыкин выразил надежду, что освобождение Авдеевки произойдет гораздо быстрее, чем произошло освобождение Артёмовска.

Ранее сообщалось, что украинский генерал Сергей Кривонос посоветовал Вооруженным силам Украины (ВСУ) поучиться военному делу у ВС РФ.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.