Париж заявил, что переговоры с Шойгу помогли в трудные моменты избежать эскалации

Французский министр обороны Себастьен Лекорню заявил, что общение руководителей военных ведомств Франции и России способствовало в сложные моменты предотвращению эскалации между двумя государствами, при этом Париж готов возобновить такие контакты, в случае если они будут полезными и эффективными. Об этом Лекорню сказал в интервью телеканалу LCI.

По словам министра, ядерные державы имеют друг перед другом определенные обязательства. Ряд бесед, подчеркнул политик, позволил сдержать эскалацию в «очень чувствительные моменты». Лекорню отметил, что он два или три раза общался с министром обороны России Сергеем Шойгу. В ходе этих переговоров, сказал глава французского военного ведомства, велось обсуждение «очень конкретных вещей», касающихся сферы урегулирования «потенциальной эскалации».

Лекорню подчеркнул, что он вновь готов провести беседу с Шойгу, когда это будет «полезно и эффективно».

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