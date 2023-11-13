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Париж заявил, что переговоры с Шойгу помогли в трудные моменты избежать эскалации

Министр обороны Франции Лекорню: переговоры с Шойгу помогли избежать эскалации

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Global Look Press

Французский министр обороны Себастьен Лекорню заявил, что общение руководителей военных ведомств Франции и России способствовало в сложные моменты предотвращению эскалации между двумя государствами, при этом Париж готов возобновить такие контакты, в случае если они будут полезными и эффективными. Об этом Лекорню сказал в интервью телеканалу LCI.

По словам министра, ядерные державы имеют друг перед другом определенные обязательства. Ряд бесед, подчеркнул политик, позволил сдержать эскалацию в «очень чувствительные моменты». Лекорню отметил, что он два или три раза общался с министром обороны России Сергеем Шойгу. В ходе этих переговоров, сказал глава французского военного ведомства, велось обсуждение «очень конкретных вещей», касающихся сферы урегулирования «потенциальной эскалации».

Лекорню подчеркнул, что он вновь готов провести беседу с Шойгу, когда это будет «полезно и эффективно».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил в будущем переговоры по урегулированию конфликта на Украине, в которых будет принимать участие Российская Федерация.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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