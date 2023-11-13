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Израиль может сорвать поставку в Финляндию систем ПРО «Праща Давида»

Military Watch: Израиль может не поставить Финляндии системы ПРО «Праща Давида»

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ZUMA Press/Global Look Press

Из-за эскалации конфликта в секторе Газа Финляндия может не получить от Израиля системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) «Праща Давида». Об этом сообщает американский военный журнал Military Watch.

По данным издания, выполнение соглашения на 317 млн евро между Израилем и Финляндией о поставке «Пращи Давида» может быть сорвано из-за событий на Ближнем Востоке.

Из-за возможного вовлечения в конфликт движения «Хезболла» и Ирана, которые располагают большим количеством баллистических и крылатых ракет, пишет журнал, Израиль вынужден в значительной степени полагаться именно на систему «Праща Давида».

Поэтому поставка этих систем в Финляндию находится под угрозой, особенно после того, как израильская армия страна столкнулась с резкой нехваткой боеприпасов систем ПВО и ПРО малой дальности.

Ранее сообщалось, что Финляндия приобрела у Израиля систему противоракетной обороны «Праща Давида». Стоимость контракта составляет 317 млн евро.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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