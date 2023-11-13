Американская авиация нанесла два удара по проиранским группам на территории Сирии

Американские боевые самолеты осуществили атаку двух объектов, расположенных на территории Сирии и принадлежащих проиранским группировкам. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Reuters.

По имеющимся у агентства сведениям, одной из целей авиаударов военно-воздушных сил США стал командный пункт. Второй удар был нанесен по складу, в котором хранилось оружие.

Министерство обороны США пока никак не прокомментировало эту информацию.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по объектам террористической инфраструктуры в Сирии в качестве ответного удара на атаку по Голанским высотам. Согласно информации пресс-службы, эта атака была проведена в ответ на совершенную 11 ноября атаку в сторону Голанских высот.

7 ноября позиции израильских войск, расположенные на спорных Голанских высотах, подверглись обстрелу со стороны неизвестных боевиков.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа