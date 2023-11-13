Директор Пентагона по аномалиям перед уходом с поста не исключил внеземной природы НЛО

Директор управления Пентагона по изучению аномальных явлений Шон Киркпатрик, уходящий в отставку, заявил, что считает возможной инопланетную природу НЛО, называя альтернативную версию происхождения «другими людьми на нашем заднем дворе» менее предпочтительной. Об этом он заявил Politico.

В интервью изданию Киркпатрик, профессиональный ученый-физик, ответил на вопрос о реальности инопланетян. Он заявил, что лучшим результатом работы было бы доказать существование инопланетян. Однако, если это не удастся, то это может указывать на то, что «другие люди что-то творят на нашем заднем дворе», что, по его мнению, нехорошо.

Киркпатрик также отметил, что с научной точки зрения отсутствие инопланетной жизни в масштабах вселенной «статистически неправдоподобно», но также выглядит и не очень вероятным. Он добавил, что основной своей задачей в Пентагоне он считает упорядочивание изучения аномалий и повышение уровня дискуссии с выводом ее за пределы конспирологических теорий.

В апреле прошлого года Пентагон отчитался о работе по поиску инопланетян. Тогда подчеркнули, что доказательств существования инопланетян пока не найдено.

Ранее эксперт по эволюции рассказал, что пришельцы могут быть пауками размером со слона.