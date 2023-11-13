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ЦАХАЛ разбрасывает над южным Ливаном листовки с призывом к жителям уходить

ЦАХАЛ скинул над южным Ливаном листовки, призывая местных жителей уезжать

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Hassan Ammar/AP

ЦАХАЛ разбрасывает над южным Ливаном листовки, с призывом к местным жителям уходить на север в безопасные районы. Об этом сообщает Lebanon News.

12 ноября после ударов по Израилю со стороны «Хезболлы» из Ливана было ранено 17 израильтян.

«Национальное агентство Ливана» также сообщает, что израильская армия атакует населенный пункт Вади-Катамун с помощью оружия среднего калибра.

Lebanon News опрашивает своих подписчиков в Telegram-канале: «На фоне сообщений израильских СМИ о жестоком ответе Ливану в ближайшие часы, ожидаете ли вы, что в ближайшие часы и дни на северном фронте разразится всеобъемлющая война?».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболлах» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливане с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее в Ливане заявили, что Израиль ведет войну на истощение на юге страны.

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