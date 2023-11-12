Руководство Палестины не планирует эвакуироваться

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что руководство страны не планирует покидать свою землю и эвакуироваться. Об этом сообщает ТАСС.

«Это наша территория, наша страна, наша земля», — подчеркнул дипломат в ответ на вопрос об эвакуации руководства страны в случае негативного сценария развития конфликта с Израилем.

Он добавил, что в настоящий момент нет никаких подвижек по вопросу обмена заложниками.

По словам Нофаля, обмен заложниками обсуждают и Катар, и Египет, и страны Европы, и Израиль, но реализации пока нет.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Вашингтон настаивает на восстановлении контроля Палестинской национальной администрации (ПНА) над сектором Газа.

По его словам, США не могут вернуться к модели управления сектором Газа, которая действовала 6 октября. Он подчеркнул, что Вашингтон не поддерживает «реоккупацию» Газы Израилем и принудительное перемещение палестинцев с территории анклава.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.