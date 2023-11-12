Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генсек ООН потребовал от Ирана помочь с освобождением заложников в Газе

Гутерриш призвал Иран помочь с освобождением заложников в секторе Газа

close
100%
Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Ирана оказать влияние на палестинское движение ХАМАС и поспособствовать освобождению заложников из сектора Газа. Об этом он рассказал телеканалу CNN.

«Я говорил с Ираном и попросил о двух вещах. Во-первых, оказать давление на ХАМАС с целью немедленного и безусловного освобождения заложников, во-вторых, сказать «Хезболлах», что им не следует создавать ситуацию, при которой этот конфликт полностью захлестнет Ливан», — поделился генсек ООН.

Он отметил, что не может ничего сказать о реакции властей Ирана на его требования. Гутерриш выразил обеспокоенность тем, что в случае расползания конфликта на Ближнем Востоке и масштабной атаки «Хезболлы» на Израиль Ливан «может не выжить».

До этого Гутерриш говорил, что палестинская администрация должна взять на себя управление сектором Газа, а Израиль должен согласиться на серьезные переговоры по решению проблемы двух государств при поддержке международного сообщества.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий