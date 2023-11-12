Генсек ООН потребовал от Ирана помочь с освобождением заложников в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Ирана оказать влияние на палестинское движение ХАМАС и поспособствовать освобождению заложников из сектора Газа. Об этом он рассказал телеканалу CNN.

«Я говорил с Ираном и попросил о двух вещах. Во-первых, оказать давление на ХАМАС с целью немедленного и безусловного освобождения заложников, во-вторых, сказать «Хезболлах», что им не следует создавать ситуацию, при которой этот конфликт полностью захлестнет Ливан», — поделился генсек ООН.

Он отметил, что не может ничего сказать о реакции властей Ирана на его требования. Гутерриш выразил обеспокоенность тем, что в случае расползания конфликта на Ближнем Востоке и масштабной атаки «Хезболлы» на Израиль Ливан «может не выжить».

До этого Гутерриш говорил, что палестинская администрация должна взять на себя управление сектором Газа, а Израиль должен согласиться на серьезные переговоры по решению проблемы двух государств при поддержке международного сообщества.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.