Стало известно о гибели американских военных при крушении самолета над Средиземным морем

При крушении самолета ВВС США над Средиземным морем погибли пять американских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейское командование Вооруженных сил США (USEUCOM).

«Пять человек, находившиеся на борту, погибли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел во время дозаправки в воздухе. Самолет столкнулся с технической неисправностью, в результате чего упал в море. Тип разбившегося судна не уточняется.

До этого Пентагон сообщал, что самолет американских Военно-воздушных сил (ВВС) рухнул в Средиземном море во время учебного полета 10 ноября.

Тренировочный полет проходил в восточной части Средиземного моря. Командование не раскрывало подробности о воздушном судне и членах экипажа.

12 ноября ВСУ подняли в воздух истребитель-бомбардировщик Су-17.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.