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На Украине оценили численность служащих в армии страны

Экс-глава пресс-службы генштаба ВСУ: в армии Украины служит 1,3 млн человек

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Alex Babenko/AP

Численность личного состава украинских военных в настоящий момент оценивается больше чем в 1 млн человек. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на экс-главу пресс-службы генштаба Вооруженных сил Украины Владислава Селезнева.

«1 млн 300 тыс. личного состава в силах обороны Украины. Им всем нужны оружие и боеприпасы», — заявил Селезнев.

При этом бывший глава пресс-службы генштаба не пояснил, является ли приведенная им цифра личной оценкой или это точные данные, официально не разглашенные украинским командованием.

Дальнейшие перспективы для украинских войск в зоне боевых действий по-прежнему туманны из-за сложностей с выделением оружия и боеприпасов Украине, обратил внимание Селезнев.

Он подчеркнул, что возможности украинской обороной промышленности сейчас больше, чем 1,5 года назад, но они пока не покрывают все потребности ВСУ.

До этого в WSJ сообщили, что военные ВСУ пожаловались на нехватку личного состава и боеприпасов. Ситуацию в зоне боевых действий оценил солдат 47-й механизированной бригады украинских военнослужащих.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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