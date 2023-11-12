Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ХАМАС приостановил переговоры о заложниках из-за ситуации вокруг больницы «Аш-Шифа»

ХАМАС не ведет переговоры о заложниках из-за ситуации у больницы «Аш-Шифа»

close
100%
Yousef Masoud/Global Look Press

Представители палестинского движения ХАМАС приостановили переговоры о заложниках из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вокруг больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинского чиновника.

«ХАМАС приостановил переговоры о заложниках из-за действий израильских сил в отношении больницы «Аш-Шифа», — говорится в сообщении.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN заявлял, что власти страны стремятся свести к минимуму потери среди гражданского населения в секторе Газа.

Агентство ТАСС сообщало, что покидавшие сектор Газа россияне добирались до КПП «Рафах» на ослах.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». После этого тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий