ХАМАС приостановил переговоры о заложниках из-за ситуации вокруг больницы «Аш-Шифа»

Представители палестинского движения ХАМАС приостановили переговоры о заложниках из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вокруг больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинского чиновника.

«ХАМАС приостановил переговоры о заложниках из-за действий израильских сил в отношении больницы «Аш-Шифа», — говорится в сообщении.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN заявлял, что власти страны стремятся свести к минимуму потери среди гражданского населения в секторе Газа.

Агентство ТАСС сообщало, что покидавшие сектор Газа россияне добирались до КПП «Рафах» на ослах.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». После этого тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.