Израиль заявил, что армия старается свести к минимуму потери среди гражданского населения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN заявил, что власти страны стремятся свести к минимуму потери среди гражданского населения в секторе Газа.

По его словам, в Израиле предпринимают для этого необходимые шаги.

«Мы пытаемся минимизировать потери среди гражданского населения», — сказал Нетаньяху.

11 ноября еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич признал, что противоборствующие стороны в конфликте на Ближнем Востоке совершают преступления против гражданского населения, которое должно быть защищено в соответствии с международным гуманитарным правом.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее армия Израиля сообщила о перемещении сотен тысяч палестинцев на юг сектора Газа.