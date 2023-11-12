Покинувшие сектор Газа россияне доехали до КПП на ослах

Покидавшие сектор Газа россияне добирались до КПП «Рафах» на ослах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эвакуированную уроженку России Татьяну.

По ее словам, ситуация у КПП очень сложная. Из-за отсутствия бензина некоторые добирались до места назначения на тележках с ослами.

«Я приехала на машине [в сектор Газа], у меня закончился бензин, я не могла вернуться назад», — поделилась женщина.

До этого МЧС РФ сообщало, что более 60 граждан РФ пересекли КПП «Рафах» из сектора Газа и находятся в настоящий момент на территории Египта. Позже еще 10 российских граждан, проживающих в секторе Газа, пересекли границу и въехали в Египет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Организацию объединенных наций (ООН). Турецкий глава считает, что организация стала неработоспособной и не может как-либо повлиять на события в секторе Газа.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.