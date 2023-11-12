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Покинувшие сектор Газа россияне доехали до КПП на ослах

Эвакуированная из Газы россиянка Татьяна сообщила, что люди добирались на ослах

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Покидавшие сектор Газа россияне добирались до КПП «Рафах» на ослах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эвакуированную уроженку России Татьяну.

По ее словам, ситуация у КПП очень сложная. Из-за отсутствия бензина некоторые добирались до места назначения на тележках с ослами.

«Я приехала на машине [в сектор Газа], у меня закончился бензин, я не могла вернуться назад», — поделилась женщина.

До этого МЧС РФ сообщало, что более 60 граждан РФ пересекли КПП «Рафах» из сектора Газа и находятся в настоящий момент на территории Египта. Позже еще 10 российских граждан, проживающих в секторе Газа, пересекли границу и въехали в Египет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Организацию объединенных наций (ООН). Турецкий глава считает, что организация стала неработоспособной и не может как-либо повлиять на события в секторе Газа.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

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