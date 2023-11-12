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Экс-разведчик Риттер заявил о желании Запада избавиться от Украины

Экс-разведчик Риттер: Запад ищет способы избавиться от Зеленского и Украины

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Olivier Matthys/Reuters

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Запада ищет способы избавиться от Украины и украинского президента Владимира Зеленского, так как понимает, что конфликт проигран. Об этом он написал в статье для Sputnik.

По словам Риттера, Запад всегда видел в Зеленском и Украине только способ ослабить Россию. Так как этого сделать не удалось, то ни Зеленский, ни Украина больше Запад не нужны.

«Россия не ослабла в результате конфликта. Наоборот, она стала сильнее на всех уровнях: экономическом, военном и политическом <...> В ближайшие недели и месяцы коллективному Западу придется найти способы избавиться от Зеленского и Украины», — написал Риттер.

До этого издание The Wall Street Journal (WSJ) писало, что новый этап российско-украинского конфликта крайне опасен для Киева, так как Россия нарастила производство военной техники и боевую мощь.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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