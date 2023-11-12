Власти Турции отреагировали на сообщения СМИ о поставках оружия из Сирии

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла сообщения некоторых средств массовой информации о поставках крупной партии оружия из Сирии в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики.

«Утверждение СМИ о том, что из Сирии в Турцию идет серьезная партия оружия, не соответствует действительности», — говорится в публикации.

В Турции добавили, что группы таможенного контроля Министерства торговли работают круглосуточно, используя при этом самые современные технические средства».

«Салон и груз грузовых автомобилей, которые проходят через нашу границу, подвергаются физическому досмотру. Транспортные средства, проходящие через рентгеновские установки, подвергаются детальному досмотру», — утверждается в заявлении.

В октябре глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что, по наблюдениям Москвы, между Сирией и Турцией наблюдается небольшой прогресс в нормализации связей.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что только при условии независимости Палестины возможно обеспечить мир на Ближнем Востоке.