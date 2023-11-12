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В США прокомментировали новую фазу конфликта на Украине

WSJ: новая фаза конфликта на Украине крайне опасна для Киева

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Gleb Garanich/Reuters

Новый этап российско-украинского конфликта крайне опасен для Киева, так как Россия нарастила производство военной техники и боевую мощь. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Украинские официальные лица признают, что длительная война, скорее всего, будет успешной для России, которая перевела свою экономику на военные рельсы», — говорится в публикации.

Авторы статьи подчеркивают, что РФ смогла наладить производство боевых беспилотников, ракет и танков. В это же время Украина, будучи в зависимости от западных союзников, испытывает нехватку техники и боеприпасов.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с личным составом. В частности, 47-й механизированной бригаде ВСУ приходится отправлять на передовую операторов дронов, экипажи танков и прочей бронетехники.

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что британские спецслужбы выбрали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в качестве замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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