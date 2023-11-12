ЦАХАЛ заявил о задержании на Западном берегу 15 палестинцев

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 15 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности палестинцев, включая шесть сторонников правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, передает ТАСС.

«На территории Иудеи и Самарии силовики задержали 15 разыскиваемых лиц, шесть из них являются сторонниками ХАМАС», — отметил он.

По словам Хагари, с 7 октября военные армии Израиля задержали на Западном берегу Иордана 1570 палестинцев, в том числе 950 сторонников палестинской группировки.

Также в Армии обороны Израиля отчитались о действиях в секторе Газа за прошедшие сутки. В ЦАХАЛ отметили, что израильские солдаты начали действовать в лагере Аль-Шати на севере сектора Газа.

31 октября Израиль обстрелял лагерь беженцев Джебалия, в результате чего пострадали порядка 400 человек. На следующий день обстрел повторился, сообщалось о десятках пострадавших.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.