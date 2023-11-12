В Белгородской области сбили беспилотник

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородским районом.

«Сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа над селом Ближнее», — написал он.

Гладков отметил, что в данный момент оперативными службами уточняется информация о последствиях на земле.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил глава региона.

11 ноября Вячеслав Гладков сообщал, что город Валуйки подвергся обстрелу со стороны Украины.

Гладков 11 ноября сообщал, что Вооруженные силы Украины в течение суток выпустили свыше 200 снарядов по хутору Старый в Волоконовском районе Белгородской области, также шесть украинских БПЛА были сбиты.

В этот же день Telegram-канал Shot писал, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) из пяти человек безуспешно попыталась прорваться на территорию Белгородской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.