В ЦАХАЛ рассказали о действиях на севере сектора Газа

В Армии обороны Израиля отчитались о действиях в секторе Газа за прошедшие сутки. Информацию приводит армейская пресс-служба в своем Telegram-канале.

«За прошедшие сутки солдаты ЦАХАЛ начали действовать в лагере Аль-Шати на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе оперативной деятельности военнослужащие ЦАХАЛ «уничтожили много террористов», а также выявили большое количество террористической инфраструктуры в этом районе.

Также стало известно, что Армия обороны Израиля временно остановила боевые действия в районе лагеря беженцев Джебалия на севере сектора Газа. По словам представителя ЦАХАЛ, с 09:00 до 16:00 будет работать гуманитарный коридор для эвакуации палестинцев с севера на юг Газы.

31 октября Израиль обстрелял лагерь беженцев Джебалия, в результате чего пострадали порядка 400 человек. На следующий день обстрел повторился, сообщалось о десятках пострадавших.

Ранее в Израиле назвали очень плохой идеей паузу в войне с ХАМАС.