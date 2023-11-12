В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном Украине городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом написал в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава военной администрации Херсона Роман Мрочко.

При этом в городе не включали сигнал об опасности.

До этого в Харькове были слышны звуки взрыва. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

При этом в регионе также не объявлялась воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Взрывы в Херсоне были и накануне, 11 ноября. О них сообщал глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко. Взрывы происходили в Днепровском районе, отмечал чиновник.

Через два дня после теракта на Крымском мосту, 10 октября 2022 года, Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Утром 11 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявлял о взрывах в украинской столице. По его словам, в городе работали системы противовоздушной тревоги.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.