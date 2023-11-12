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ВСУ нанесли удар по Кременной в ЛНР

РИА Новости: ВСУ нанесли удар по Кременной в ЛНР, есть пострадавшие

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Reuters

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Кременной в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Агентство отмечает, что в результате удара есть пострадавшие.

«Удар пришелся по городу, есть пострадавшие», — сказал собеседник РИА Новости.

11 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Валуйки подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отмечал, что в результате атаки никто не пострадал.

Гладков 11 ноября сообщал, что Вооруженные силы Украины в течение суток выпустили свыше 200 снарядов по хутору Старый в Волоконовском районе Белгородской области, также шесть украинских беспилотных летательных аппаратов были сбиты.

8 ноября РИА Новости сообщало, что украинские войска обстреляли больницу в Донецке. Одно здание получило серьезные повреждения.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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