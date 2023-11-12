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Российские войска пресекли шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

МО: ВС РФ пресекли шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные несколько раз помешали ВСУ совершить ротацию войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Его заявление опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

«На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии пресекли шесть попыток ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки, Старомайорского, Малиновки и севернее Приютного», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС РФ посредством авиации, ракетных и артиллерийских обстрелов поразили технику и бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки.

По данным оборонного ведомства, украинские войска потеряли две гаубицы «Краб», одну гаубицу «Паладин», две гаубицы FH70, четыре гаубицы М777, гаубицу 2А65 «Мста-Б», а также пять минометных расчетов и два автомобиля. Также было ликвидировано до 150 бойцов ВСУ.

До этого сообщалось, что ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на Донецком направлении.

Ранее помощник главы ДНР заявил о бегстве солдат ВСУ с Донецкого направления.

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