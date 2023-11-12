Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финляндия купила у Израиля систему ПРО «Праща Давида» за €317 млн

Израиль передал Финляндии систему ПРО «Праща Давида» за €317 млн

close
100%
Nir Alon/Global Look Press

Финляндия приобрела у Израиля систему противоракетной обороны «Праща Давида». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Гендиректор минобороны Эяль Замир подписал соглашение о продаже системы «Праща Давида» в Финляндию. Стоимость соглашения оценивается в €317 млн», — уточнили в оборонном ведомстве.

«Праща Давида», также известная как «Шарвит ксамим» или «Станнер», — многоуровневая система противоракетной обороны, способная сбивать баллистические ракеты малой дальности и неуправляемые крупнокалиберные ракеты дальностью от 70 до 300 км. Разработана израильским предприятием Rafael и американской компанией Raytheon. Принята на вооружение в 2015 году.

9 ноября 2023 года ЦАХАЛ впервые успешно применил систему ПРО «Хец 3» в боевых условиях. Она перехватила запущенную в Израиль цель в районе Красного моря.

А 30 октября Израиль сбил баллистическую ракету, запущенную йеменскими хуситами по Эйлату. Позднее отмечалось, что этот случай можно фактически считать первым боем в космосе.

Ранее стало известно, что США намерены укрепить систему ПРО Израиля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий