Российские корабли впервые за полвека зашли в порт Читтагонг

Отряд российских кораблей впервые за полвека зашел в Читтагонг — главный порт Бангладеш. Об этом сообщает ТАСС.

В состав отряда вошли два больших противолодочных корабля Тихоокеанского флота РФ «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и танкер «Печенга».

Посол России в Бангладеш Александр Мантыцкий рассказал, что предыдущий заход российских военных моряков в Бангладеш произошел в 1971 году для проведения операции по расчистке и разминированию порта Читтагонг.

«Акватория порта после войны за независимость была заминирована, кроме того, здесь были затоплены десятки судов», — рассказал посол.

По его словам, только СССР помог решить проблему. Операция продолжалась 26 месяцев. Один из советских моряков-водолазов фатально пострадал.

Накануне сообщалось, что новый морской тральщик «Лев Чернавин» проекта 12700 «Александрит», предназначенный для Балтийского флота, вышел в море для проведения испытаний.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.