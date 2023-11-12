Два иностранных наемника, австралиец и американец, были уничтожены в боях под Авдеевкой артиллерией Вооруженных сил России. Об этом сообщил Telegram-канал TrackANaziMerc.

По данным канала, среди ликвидированных бойцов оказались австралиец Мэттью Джепсон с позывным Джеппо и американец Джол Дэвид Бил с позывным Гандер. Отмечается, что наемников не стало еще в октябре, однако информация об этом появилась только сейчас, потому что глава подразделения бойцов попытался скрыть факт их ликвидации.

Оба бойца служили в отряде The Chosen company («Избранная рота»), который прикомандирован к 59-й отдельной моторизированной бригаде ВСУ.

Как рассказывал глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, против ВС РФ на Украине воюют больше 10 частных военных компаний из Европы и девять иностранных военизированных формирований. По словам директора ФСБ, Запад продолжает вербовать людей для ведения боевых действий против России.

Ранее сообщалось, что армия РФ ликвидировала четыре минометных расчета ВСУ на Купянском направлении.