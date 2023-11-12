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Армия Израиля может угодить в ловушку ХАМАС в секторе Газа

NYT: ХАМАС хочет заманить армию Израиля в ловушку в секторе Газа

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Yousef Masoud/Global Look Press

Палестинская радикальная группировка ХАМАС собирается заманить армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ловушку, заставив ее завязнуть в секторе Газа. К такому выводу в своей колонке для New York Times пришел бывший директор миссии USAID на Западном берегу и в секторе Газа Дэвид Харден.

По словам Хардена, ХАМАС знал, что атака 7 октября не оставит израильским властям выбора и вынудит прибегнуть к наземной операции, в которой у ЦАХАЛ не будет явного преимущества: военное превосходство сильно убавляет в весе в условиях городских боев.

«Похоже, что ХАМАС хочет затянуть израильских солдат в трясину, как это сделала «Хезболла» в Южном Ливане с 1985 по 2000 год. После многих лет боевых действий Израиль пережил унизительный и хаотичный вывод войск, оставив на своей северной границе наделенную властью и представляющую угрозу «Хезболлу», — пишет автор статьи.

Харден считает: ХАМАС уверен в своей победе на территории Газы в условиях войны на истощение. Кроме того, пишет он, группировка может увеличить свое влияние на Западном берегу, если наступление ЦАХАЛ застопорится.

Тем временем израильские власти уже делятся планами на послевоенный период: премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля разоружит Газу и будет какое-то время держать ее под контролем.

Ранее ХАМАС попросил арабские страны установить контроль рядом с Газой для борьбы с Израилем и США.

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