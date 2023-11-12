Остин обсудил с Умеровым боевые действия на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым новую встречу контактной группы по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Остин разговаривал сегодня по телефону с министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние события на поле боя», — заявили в пресс-службе Пентагона.

Основной темой переговоров двух министров обороны стала предстоящая встреча контактной группы по Украине. Стороны заявили, что встреча произойдет позднее в ноябре.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что обсудил по телефону с американским коллегой Ллойдом Остином ход боевых действий и потребности Киева.

По словам украинского министра, во время телефонного разговора в Киеве раздавались взрывы. Также он поблагодарил Соединенные Штаты за переданные Украине системы противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что США тайно передали Украине одну из самых мощных бронемашин для разминирования.